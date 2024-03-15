Очільник «виборчого штабу» путіна актор Володимир Машков закликав до знищення України. СБУ оголосила йому підозру

Служба безпеки зібрала нові докази підривної діяльності російського актора Володимира Машкова, який пропагує агресивну війну проти України.

«Фігурант входить до найближчого оточення путіна і є одним з головних хедлайнерів масових акцій в москві на підтримку повномасштабного вторгнення рф», — йдеться в релізі СБУ.

У грудні 2023 року Машкова призначили співголовою «виборчого штабу» путіна на виборах президента. На цій посаді він, за даними СБУ, став ключовим рупором пропаганди у передвиборчій кампанії путіна та закликав підтримувати окупацію.

Також він особисто виправдовував знищення цивільної інфраструктури. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Машкову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

У травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скерували до суду. Наразі фігурант перебуває на території росії.