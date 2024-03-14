«Укрпошта» стала партнером найбільшого у світі логістичного концерну — доставка за кордон буде швидшою

«Укрпошта» стала партнером британського підрозділу компанії DHL Global Match у сфері транспортних послуг і перевезення відправлень. Тепер доставка за кордон буде надійнішою і швидшою.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Зараз співробітництво поширюється на США, Канаду й Австралію. У перспективі хочуть розширитися на країни Азії, розглядають й інші можливості співпраці.

Переваги співробітництва особливо відчують українські експортери, які продають свої товари у великій кількості на міжнародних маркетплейсах.

«Укрпошта» наголошує, що українські підприємці матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень.