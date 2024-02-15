«Укрпошта» стане швидшою — запровадить повністю автоматизоване сортування

«Укрпошта» повністю переходить на автоматизоване сортування і відкриває термінал «Київ Правий», який зможе обробляти 400 тисяч посилок на добу (5 на секунду). Це покращить швидкість і якість доставки.

Про це повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.

Також «Укрпошта» відкриє інноваційний термінал «Київ Лівий», а далі — Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса та ще 14—16 таких терміналів. Це відбудеться упродовж 3—4 місяців.

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Ігор Смілянський обіцяє, що після запровадження нововведень і відкриття нових терміналів посилки доставлятимуть на наступний день у будь-яке місто України.

За словами гендиректора, до повномасштабної війни «Укрпошта» планувала побудувати сім автоматизованих терміналів за кредитні кошти, а зараз за власні запускає понад 20 таких, причому все обладнання там буде від українських виробників.