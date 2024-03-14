Уночі ППО знищила 22 ударні дрони з 36

Уночі 14 березня російські окупанти атакували Україну із застосуванням 36 ударних дронів Shahed.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 22 російські безпілотники.
Сили оборони півдня, зокрема, знищили два дрони Shahed, які залетіли в їхню зону відповідальності на Миколаївщині. Їх збили на півночі області.
Росіяни запустили дрони по цивільній інфраструктурі чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. По Шостці та Тростянцю окупанти також завдали ракетних ударів. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби та уточнюють наслідки ударів, повідомили в Сумській ОВА.
Армія рф завдала удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Профільні служби оглядають місце прильоту, інформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- Напередодні росіяни атакували пʼятиповерхівку в Сумах ударним дроном Shahed. Загинули дві людини. Того ж дня окупанти били по Кривому Рогу на Дніпропетровщині (пʼять загиблих) і Мирнограду на Донеччині (двоє загиблих).