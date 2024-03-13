Від удару росіян по Мирнограду на Донеччині загинули дві людини

Уночі 12 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду в Донецькій області. Через це загинули двоє людей, ще пʼятеро постраждали.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Російське військо, імовірно, використало гібридну авіаційну ракету «Грім-Е1». Вона влучила в житловий масив.

У постраждалих мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також переломи. Тіла загиблих знайшли в завалах.

Через російський обстріл загалом пошкоджені чотири багатоповерхівки й девʼять транспортних засобів.

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У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова. Російські окупанти щоденно обстрілюють міста і села регіону, через що щодня є поранені або загиблі.