Росіяни обстріляли Донеччину — троє людей загинули

Російські окупанти атакували Добропілля і Часів Яр у Донецькій області. Там загинули три людини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Уночі 10 березня росіяни атакували ударними дронами Добропілля, а на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Пошкоджені дві адміністративні будівлі й два приватні будинки.

Зранку окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр, через що загинув 66-річний чоловік.

Також уночі російські війська завдали удару трьома ракетами С-300 по Мирнограду. Поранення дістали 12 людей, серед яких підліток. Пошкоджені девʼять багатоповерхівок і 27 автівок.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджені декілька приватних будинків. Під вогнем були околиці Костянтинівської громади. Тим часом у Торецьку Бахмутського районі пошкоджені дві багатоповерхівки і адмінбудівля, у Залізному — дві двоповерхівки, у Часовоярській громаді — девʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки, промислова будівля, у Сіверську — будинок і дві нежитлові споруди.

За добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 134 людини, серед них 23 дитини.