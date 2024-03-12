Оператор «Північних потоків» подав позов проти страховиків на €400 мільйонів

Компанія Nord Stream AG, яка є оператором газопроводів «Північний потік», подає позов проти страхових компаній на суму близько €400 мільйонів через те, що вони відмовилися відшкодовувати збитки від вибухів на газовій інфраструктурі.

Про це повідомляє Financial Times.

Судові документи, з якими ознайомилося видання, свідчать про те, що швейцарська компанія подала позов минулого місяця. Стверджує, що страховики «не виплатили» відшкодування збитків, завданих підводними вибухами, які пошкодили й деформували газопроводи «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» на дні Балтійського моря.

Lloydʼs of London та Arch Insurance вказані як представники відповідачів від імені кількох страховиків у полісах.

За документами, «попередня та загальна оцінка» витрат Nord Stream AG на видалення води з трубопроводів, їх стабілізацію, ремонт та заміну втраченого газу становить €1,2—1,35 мільярда.

За інформацією групи з аналізу судових даних Solomonic, це один із найбільших позовів, поданих до Високого суду Англії та Уельсу за останній рік.