Reuters: США готують пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів

США готують новий пакет військової допомоги Україні, який може сягнути $400 мільйонів. Це перший американський пакет допомоги за останні місяці, оскільки зараз кошти на допомогу Україні заблоковані в Конгресі США.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Про пакет допомоги можуть оголосити ввечері 12 березня. Reuters пише, що фінансування пакета забезпечать за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за останні покупки.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію, і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, але вона пішла на канікули, не розглянувши документ.