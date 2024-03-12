Генштаб: Окупанти за добу залишилися без восьми танків і двох засобів ППО

Протягом минулої доби між українськими військовими й російськими окупантами відбулося 72 бойові зіткнення. Росія втратила, зокрема, вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійські ситеми та два засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські війська відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському і Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по вісьмох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й по пункту управління росіян. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» і радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 «Зоопарк».

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ