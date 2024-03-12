Сили ППО знищили 17 ударних дронів за ніч

Уночі 12 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами Shahed. Сили Протиповітряної оборони знищили 17 із 22 запущених безпілотників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ударні безпілотники атакували, зокрема, південні області України. Протягом двох з половиною годин ППО відбивала дронову атаку і знищила вісім цілей, уточнили в Силах оборони півдня.

Два дрони знищені на Херсонщині, чотири в небі над Миколаївщиною, ще два вийшли з операційної зони Сил оборон півдня в напрямку Дніпропетровщини, де їх ліквідували.

Також російські війська запустили ракету Х-59 з літака тактичної авіації. Вона летіла з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділи ППО знищили її над морем.