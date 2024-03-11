Торік більш як тисяча ухилянтів отримали судові вироки. Якою була статистика від 2014 року

Українці в 2023 році отримали 1 274 вироки в судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Від початку війни у 2014 році таких вироків загалом 3 746.

Перший пік покарань трапився у 2015 році, з початком російської агресії на українському Донбасі: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши восьми доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік після повномасштабного вторгнення таких справ побільшало у 25 разів — до 220 вироків.

Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1 274, порівняно з 2022-м, а 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

Наприклад, випадок у вересні 2023 року, коли військовозобовʼязаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Він отримав вирок про позбавлення волі на 3 роки.