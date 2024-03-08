Ексзаступник голови ОП Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Колишній заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко з 1 березня став штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.
Це підтвердили в Міністерстві оборони на запит NV.
Головним напрямом роботи Кирила Тимошенка тепер є медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах. А ще — побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час воєнного стану.
Кирило Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023-го. Після того він не займав посад у владі.
У 2014 році Кирило Тимошенко заснував рекламну компанію Goodmedia, а у 2020-му очолив координаційну раду з реалізації президентської програми «Велике будівництво». З 2005 року працював у медіасфері: був спортивним журналістом, кореспондентом, продюсером продакшн-студій.
- 28 липня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах і двічі порушив обмеження, отримуючи подарунки. Так, Тимошенко підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому для службового відрядження. Проте, як стверджує НАЗК, справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес Тимошенка — оформлення віз посадовцю та його сину. Також Тимошенко у 2022 році тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі на Львівщині Emily Resort, з них двічі — разом із дружиною й сином. Також влітку 2022 року Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень.
- 3 жовтня Кирило Тимошенко повідомив, що днями суд «спростував усі наявні претензії» НАЗК до нього. Водночас НАЗК вважає аргументи суду щодо колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка «непереконливими».