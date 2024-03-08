Ексзаступник голови ОП Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Колишній заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко з 1 березня став штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Це підтвердили в Міністерстві оборони на запит NV.

Головним напрямом роботи Кирила Тимошенка тепер є медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах. А ще — побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час воєнного стану.

Кирило Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023-го. Після того він не займав посад у владі.

У 2014 році Кирило Тимошенко заснував рекламну компанію Goodmedia, а у 2020-му очолив координаційну раду з реалізації президентської програми «Велике будівництво». З 2005 року працював у медіасфері: був спортивним журналістом, кореспондентом, продюсером продакшн-студій.