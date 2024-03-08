Зеленський присвоїв імʼя «Гетьман Іван Виговський» корвету класу Ada, який будують у Туреччині

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом у Туреччину. Він відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ. Указом президента йому присвоєно імʼя «Гетьман Іван Виговський».

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у вересні 2021 року. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, а кіль «Гетьмана Івана Виговського» заклали в серпні 2023-го.

Раніше у ВМС ЗСУ розповідали, що другий корвет озброять зенітно-ракетними комплексами MICA VL, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (8 пускових установок) і торпедами Murene 90 Impact.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять перебіг російсько-української війни, продовження угоди про зерновий коридор і двосторонні відносини.