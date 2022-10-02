У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту

У Туреччині спустили на воду перший корвет класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.
Церемонія спуску бойового корабля відбулася у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard. У ній взяли участь командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та перша леді Олена Зеленська.
Протичовновий корвет типу Ada буде першим кораблем такого класу для Військово-морських сил України.
«Сьогоднішня надважлива для України та її Військово-морських сил подія вкотре засвідчує, що в умовах вирішальної війни за нашу незалежність і територіальну цілісність, за волю багатонаціонального українського народу, за свободу і гідність ми маємо прекрасного друга — Турецьку Республіку. Наше співробітництво отримує ще один вимір — прекрасний корвет, який вже скоро захищатиме Україну, вільне судноплавство, що безумовно є спільною метою наших країн», — заявив під час церемонії командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
- Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів класу Ada ще в липні 2021 року. Урочиста церемонія закладки майбутнього «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася 7 вересня 2021 року. У тому ж році почали формувати екіпаж. За домовленостями корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікується, що перший з них приступить до виконання завдань не раніше ніж 2026 року — до цього його чекають випробування.
- Як писав Naval Pages, корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.
- Також корвет може приймати на борт один гелікоптер.