Президент підписав указ про звільнення в запас строковиків

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 149/2024 про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.

У квітні та травні 2024 року в запас звільнять строковиків зі Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань, у яких строк військової служби закінчився під час дії воєнного стану.

Указ набув чинності з 7 березня.

«Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Термін строкової служби в Україні становить від 12 до 18 місяців, а останній призов проводили в жовтні 2021 року. Під час воєнного стану і загальної мобілізації призови на строкову службу не проводили, але на службі весь цей час залишалися строковики, призвані до оголошення воєнного стану.