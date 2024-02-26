Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11035 про демобілізацію строковиків із відстрочкою від мобілізації на 12 місяців.

Закон унормовує звільнення у запас строковиків, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби, під час дії воєнного стану.

Річ у тім, що після того, як в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, призови на строкову службу не проводили, але на службі весь цей час залишалися строковики, призвані до воєнного стану.

Термін строкової служби в Україні становить від 12 до 18 місяців, а останній призов проводили в жовтні 2021 року.

Загалом законодавство не дозволяє залучати строковиків до бойових дій — більшість з них служила в тилу. Проте були випадки, коли вони добровільно вирушали на фронт, особливо у перший період великої війни.

Закон передбачає, що військових, які відслужили строки строкової військової служби, звільнять в запас. Вони отримають відстрочку на 12 місяців від мобілізації. Тобто перший рік після демобілізації цих чоловіків не зможуть мобілізувати.

Вік строкової служби в Україні становить 18—27 років. У такому віці чоловіків не можна мобілізувати до війська.