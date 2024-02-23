Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків

Народні депутати ухвалили в першому читанні та в цілому законопроєкт № 11035, який передбачає демобілізацію строковиків після завершення терміну військової служби. Документ містить норму про відстрочку на 12 місяців від подальшої мобілізації.

Про це заявив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 319 народних обранців.

Законопроєкт про демобілізацію строковиків напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Згідно з проєктом закону військовослужбовці строкової служби, термін якої закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Водночас комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони ухвалив цей проєкт закону з доданою нормою про відстрочку строковиків на 12 місяців від подальшої мобілізації. У залі Верховної Ради законопроєкт ухвалили з цією нормою, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відтепер президент Володимир Зеленський ще повинен підписати законопроєкт, після чого документ набере чинності. Тоді строковики зможуть звільнитися з військової служби, на якій вони залишалися з 24 лютого 2022 року.