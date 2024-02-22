Президент вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміни строків строкової військової служби. Законопроєкт № 11035 зареєстрований на сайті парламенту.
Проєкт закону пропонує унормувати можливість звільнення у запас строковиків, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби, під час дії воєнного стану. Документ направили на розгляд профільного комітету, а його текст наразі відсутній.
- 7 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію. До другого читання в проєкт закону внесуть зміни, але в ньому пропонують скасувати строкову службу й запровадити базову військову підготовку на пʼять місяців замість неї.