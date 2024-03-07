З населених пунктів на Куп’янському напрямку проведуть обовʼязкову й примусову евакуацію

У деяких населених пунктах на Купʼянському напрямку проведуть примусову та обов’язкову евакуацію.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Харківської області, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Евакуюватимуть у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, опікунами чи іншими людьми, які є законними представниками дітей. Евакуація відбуватиметься з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Є інформація, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 неповнолітніх, а у Вільхуватській — 51.

Також є рішення про обовʼязкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.