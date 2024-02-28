Росіяни обстріляли Великий Бурлук на Харківщині. Серед загиблих — дитина

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі на Харківщині. Влучили по території залізничного вокзалу.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Через російський удар загинули дві людини — 48-річний чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини дістала тяжкі поранення.
За словами Синєгубова, на найближчому засіданні Ради оборони Харківської області розглянуть питання примусової евакуації родин із дітьми з усіх населених пунктів на Купʼянському напрямку.
Раніше цього дня росіяни скинули на місто Купʼянськ керовані авіабомби — загинули двоє чоловіків.
- Місяць тому у двох громадах Купʼянського району запровадили обовʼязкову евакуацію. До евакуації закликають родини з дітьми з Кіндрашівської та Куриливської громад.
- Російські окупанти чи не щодня обстрілюють населені пункти Харківщини, зокрема селище Великий Бурлук. У середині лютого там загинули пʼятеро людей через російський ракетний удар.