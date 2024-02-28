Окупанти скинули на Купʼянськ авіабомби — є загиблі і поранені

Росіяни скинули на місто Купʼянськ на Харківщині керовані авіабомби — загинули двоє чоловіків. Під завалами ще можуть бути люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У МВС повідомили, що окупанти влучили в церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир — він загинув. Також пошкодило приміщення кафе — там загинув 39-річний чоловік, його сестра поранена, житлові будинки й цивільну інфраструктуру.

Згодом голова ОВА повідомив про пʼятьох поранених. Попередньо, ворог скинув бомби ФАБ-500.

Крім того, росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.