Голова МОЗ: ВЛК у Києві затягували терміни комісії та працювали неповний день

Військово-лікарські комісії (ВЛК) у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день і в них були відсутні електронні черги. Це було однією з причин початку перевірок роботи ВЛК у столиці.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«У Києві не вивели лікарів із ТЦК [до лікарень], не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь зачинялися. Це порушення норм», — сказав він, додавши, що робоча група МОЗ з перевірки зосередиться на «організаційних питаннях, які можна вирішити швидко». Потім будуть розглядати кожну скаргу окремо.

Ляшко уточнив, що за нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя відкривають електронний медзапис, який мають закрити протягом чотирьох днів. У деяких клініках, які проводили ВЛК, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.