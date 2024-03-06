Пожежу на території екопарку «Осокорки» розслідують як умисний підпал

Київська поліція розпочала кримінальне провадження у справі про пожежу на території екопарку «Осокорки», яка сталась напередодні.

Справу відкрили за статтею про умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та обʼєктів природно-заповідного фонду. Зараз встановлюють причини загоряння, суму збитків і людей, які можуть бути причетними до пожежі.

У поліції зазначають, що пожежа сталася близько 19:00 5 березня на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле.

Територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії Кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 мільйона гривень або позбавлення волі на 3 роки.

За попередніми даними, вогонь знищив близько 3 гектарів сухостою. Минулося без постраждалих.