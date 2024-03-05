У Києві масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки». Київська міська державна адміністрація повідомила про загоряння очерету і травʼяного настилу поблизу озера Тягле. На місці вже працюють пожежники. Робота рятувальників ускладнена через те, що підʼїзди до осередків пожежі підтоплені.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві, щоб правоохоронці провели розслідування обставин пожежі.

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Активісти ініціативи «Екопарк Осокорки», які борються з незаконною забудовою, підозрюють, що причиною пожежі став підпал. Організація стверджує, що раніше невідомі погрожували підпалом, аби «знищити все живе, щоб потім було легше розширювати забудову».

Минулого місяця організація «Екопарк Осокорки» писала в Instagram, що забудовник Stolitsa Group поблизу екопарку знищує ліс, а для захисту забудовник звіз тітушок.

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Інші активісти пишуть, що зараз «дивовижним чином» горить земля поблизу майданчика Stolitsa Group.

Stolitsa Group побудувала в Києві такі житлові комплекси, як «Варшавський Плюс», «Ліпінка», «Варшавський мікрорайон», «Південна Брама», «Квартет», «Варшавський 2», «Варшавський 3» та інші.