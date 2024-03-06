Клірик Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру за героїзацію російських окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею Черкаської єпархії УПЦ МП за виправдовування російської агресії проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК), за що йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, протоієрей у своєму Facebook поширював російську пропаганду, заперечував воєнні злочини військ росії в Україні, прославлял окупантів, дискредитував українські війська, а також називав бійців бригади Нацгвардії «Азов» нацистами.

Свої дописи священник доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських ресурсів. Під час обшуку в його помешканні знайшли заборонену символіку.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.