СБУ повідомила про четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила вже про четверту підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову). За даними слідства, клірик поширював фейки про «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах і казав, що звідти вигнали служителів церкви.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці стверджують, що клірик у проповідях намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Він також записував «деструктивні відеозвернення» на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у соцмережах — такі висновки зробила судово-лінгвістична експертиза.

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Митрополит отримав підозру про порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. Після цього його відправили під цілодобовий домашній арешт. Сидячи вдома, митрополит продовжив поширювати фейки кремлівської пропаганди щодо подій у Києво-Печерській лаврі та намагався дискредитувати ПЦУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У 2023 році митрополит Феодосій отримав три підозри — дві з них за розпалювання міжрелігійної ворожнечі і одна за заперечення збройної агресії росії.