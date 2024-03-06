Голова КМВА доручив розібратися з пожежею на території екопарку «Осокорки». Там посилять охорону

Керівник Київської МВА Сергій Попко доручив правоохоронцям, екологам та іншим профільним службам зʼясувати причини та наслідки пожежі на території екопарку «Осокорки», яка сталась напередодні.

За попередніми даними, вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь, зʼясують екологи. Територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на термін 3 років.

«Розглядатимуться всі версії, зокрема вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького району», — зазначив Попко.

На території екопарку встановили чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БпЛА для моніторингу можливих повторних займань.