ГУР показав відео атаки дронів Magura V5 на «Сергій Котов»

Головне управління розвідки оприлюднило відео атаки морських дронів на російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов».

Пізніше ГУР опублікував перехоплення росіян після атаки на корабель «Сергій Котов».

Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні був знищений корабель, описав деталі атаки — на «Сергій Котов» напали 5 морських дронів о 00:50, екіпаж знав про ризики атаки, а сам корабель був під прикриттям гелікоптера.

У ніч із 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергей Котов», його потопили.

В українській розвідці заявили, що серед екіпажу патрульного корабля є загиблі моряки та поранені, хоча частина екіпажу таки змогла евакуюватись. Відомо про понад 10 карет швидкої, які викликали на найближчій ділянці суходолу.

Цей корабель спустили на воду у 2021 році. Він має на своєму озброєнні потужні радіолокаційні системи і деякі ЗРК, що дає можливість використовувати його як рухомий засіб ППО або РЛС. Це судно захищало важливіші судна та обʼєкти, зокрема Кримський міст. «Сергей Котов» разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний у лютому 2022 року.