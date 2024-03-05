Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 1 070 військових. На фронті було 74 зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 3 березня і поточну ситуацію на фронті.

Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення.

У Харківській області на Купʼянському напрямку ворог провів 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Донбасі на Лиманському напрямку відбито 4 атаки противника в районах пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку відбито 6 атак противника в районах пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку відбито 28 атак ворога в районах пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону.

У Запорізькій області на Оріхівському напрямку ворог провів одну атаку в районі пункту Роботине.

На лівому березі Херсонської області українські війська продовжують утримувати позиції та відбили дві атаки.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 4 березня окупанти орієнтовно втратили 1 070 військових (вбиті / поранені), девʼять танків, 28 бронемашин, 48 артилерійських систем і три РСЗВ, дві системи ППО, 18 безпілотників, одну крилату ракету, 49 одиниць автотехніки та девʼять одиниць спецтехніки. Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ