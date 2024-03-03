Рятувальники завершили пошукові роботи в Одесі. Усього загинуло 12 людей, серед них 5 дітей

В Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього через російський удар по багатоповерхівці загинули 12 людей, серед них — 5 дітей. Найменшому загиблому, Тимофію, було всього 4 місяці.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

З-під завалів дістали тіла всіх загиблих. Це, зокрема, чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, Марк, якому не виповнилося трьох років, восьмирічна Злата й десятирічний Сергій.