Російський дрон влучив в Одесі в багатоповерхівку. Є загиблі й поранені

У ніч на 2 березня російський ударний дрон, ймовірно Shahed-136/131, влучив в Одесі у девʼятиповерхівку, обваливши один підїʼзд.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, загинули двоє людей і ще вісім поранені — серед них одна дитина і вагітна жінка. Це дані на 8:00.

Зруйновано 18 квартир. Рятувальники на місці розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що з-під завалів вдалося дістати чоловіка. В момент влучання дрону він був у підвалі.

Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Там додали, що зниклими безвісти вважаються шестеро мешканців будинку.

О 10:46 голова ОВА повідомив, що з-під завалів дістали ще одне тіло — кількість загиблих зросла до трьох.