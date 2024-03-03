В Одесі під завалами знайшли тіла двох дітей. Кількість загиблих зросла до 12

В Одесі під завалами зруйнованого підʼїзду багатоповерхівки знайшли тіла 10-річного хлопчика й 8-річної дівчинки. Так, кількість жертв після російського удару зросла до 12 людей.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кіпер каже, що загиблого хлопчика звуть Сергій, а дівчинку — Злата. Командування Об’єднаних Сил ЗСУ писало, що від удару по Одесі загинуло подружжя військових, Олега й Тетяни Кравців. Також загинули їхні діти — Сергій, Злата й семимісячна Ліза.
Раніше рятувальники також знайшли тіла чотиримісячного Тимофія й Марка, якому не виповнилося трьох років.
- У ніч на 2 березня російський дрон, ймовірно Shahed, поцілив у девʼятиповерхівку в Одесі і обвалив один підʼїзд. Зруйновано 18 квартир. Загинули 12 людей, серед них вже пʼять дітей. Поранених девʼять. З-під завалів врятували пʼятьох людей.
- В Одесі та області 3 березня день жалоби.