Українка Ярослава Магучіх посіла друге місце на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла срібло чемпіонату світу в шотландському місті Глазго, що проходив 1 березня.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Магучіх почала змагання з висоти 1,92 метра. Кожну висоту вона долала з першої спроби й виходила в статусі лідерки до відмітки 1,99 метра — утім, цю висоту їй не вдалося здолати.

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Спортсменка показала результат 1,97 метра і стала другою. Натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула на 1.99 метра з третьої спроби і перемогла. Словенка Ліа Апостоловскі посіла третє місце з результатом 1,95 метра.

«Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива», — сказала Ярослава Магучіх.

Українка Юлія Левченко вирішила починати змагання зі стартової висоти 1,84 метра, з нею вона не мала жодних проблем. Досить вдалою була і перша спроба стрибнути на 1,88 метра, але планка не встояла, отже висоту подолати їй не вдалося. Дві наступні спроби теж виявилися невдалими.