Ярослава Магучіх виграла Діамантову лігу й встановила рекорд сезону

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги 2023 зі стрибків у висоту в американському місті Юджин.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Магучіх стрибнула на 2,03 метра й встановила новий рекорд сезону. Пізніше її рекорд повторила австралійка Нікола Оліслагерс — це стало національним рекордом Австралії.
До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики в стрибках у висоту загалом увійшли три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
- Наприкінці серпня Ярослава Магучіх уперше за карʼєру стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.