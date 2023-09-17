Ярослава Магучіх виграла Діамантову лігу й встановила рекорд сезону

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги 2023 зі стрибків у висоту в американському місті Юджин.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Магучіх стрибнула на 2,03 метра й встановила новий рекорд сезону. Пізніше її рекорд повторила австралійка Нікола Оліслагерс — це стало національним рекордом Австралії.

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики в стрибках у висоту загалом увійшли три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.