ЗСУ: Літаків А-50 не видно вже шостий день. Російські винищувачі вже не можуть почуватися вільно

Українські військові шостий день поспіль не фіксують польотів літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 над Азовським морем. Російська бойова авіація почала діяти обережніше.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«[винищувачі] Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі, треба підлітати ближче. Підлітати ближче — це може бути кінець. Льотчики, їхнє командування це прекрасно розуміють і діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих», — сказав Ігнат.

Він додав, що відсутність А-50 у небі — хороший і приємний факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки.