ППО збила вночі 14 дронів Shahed, а на сході ліквідували ворожий винищувач Су-34

У ніч на 2 березня російські війська атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136/131 і трьома авіаракетами Х-59/Х-35.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, збити вдалося 14 дронів — їх ліквідували в межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Влучання дронів були. В Одесі дрон поцілив у девʼятиповерхівку, обваливши підʼїзд. Загинули двоє людей і ще вісім дістали поранення, проте жертв може бути більше, оскільки пошукові роботи тривають. У Харкові пошкоджені пʼять гаражів, 17 автомобілів. Загиблих не було, лише три людини звернулися по допомогу з гострою реакцією на стрес.

Повітряні сили також повідомили про збиття на східному напрямку чергового російського винищувача Су-34. Це сталося близько 9 ранку 1 березня. Цей винищувач намагався завдати удару по позиціях українських військ керованими авіабомбами.

Командування Повітряних Сил ЗСУ