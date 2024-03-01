Байден підписав закон про тимчасове фінансування. Шатдаун відкладається

Президент США Джо Байден підписав закон про короткострокове фінансування. Це дозволило уникнути шатдауну (призупинення роботи установ федерального уряду).

Про це йдеться в пресрелізі Білого дому.

Закон передбачає, що фінансування за шістьма бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені — це, зокрема, торгівля та енергетика — автоматично продовжується до 8 березня. Для решти шести — включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки — тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.

Протягом цього часу законодавці можуть погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. У Конгресі вже говорили, що погодили шість найтерміновіших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або «закриття», настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік. Увечері 30 вересня Палата представників США вперше проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну. Потім це повторювалося ще кілька разів.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію, і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.