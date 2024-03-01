Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажівок через «Шегині»

Польські фермери продовжують блокаду руху вантажівок на шести напрямках пунктів пропуску між Польщею та Україною. Сьогодні вони повністю заблокували рух вантажівок у ПП «Шегині». Наразі на польській території в чергах стоять 2 350 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Поляки відсьогодні відмовилися пропускати всі вантажівки, як у бік України, так і в бік Польщі в пункті пропуску «Шегині». Раніше на цьому напрямку був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. За минулу добу кордон пройшли тільки 47 транспортних засобів в обидві сторони.

Також спостерігається суттєве зниження пропускної спроможності на ПП «Ягодин». Минулої доби там перетнули кордон 111 вантажівок, які їхали з Польщі до України. Жодну вантажівку в Польщу з України фермери не пропустили.