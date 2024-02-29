Трамп подав апеляцію на рішення Іллінойсу заборонити його участь у праймеріз

Колишній президент Дональд Трамп подав апеляцію на постанову судді Трейсі Портер усунути його з праймеріз від Республіканської партії в штаті Іллінойс через його участь у штурмі Капітолія у січні 2021 року.

Про це пише CBS.

Адвокати Трампа попросили Апеляційний суд Іллінойсу скасувати постанову судді Трейсі Портер. Вона ще в січні визнала, що виборча рада штату Іллінойс «явно помилилася», коли дозволила Трампу залишитися у виборчому бюлетені штату.

Суддя постановила, що коли Дональд Трамп подав заяву зі своєю кандидатурою на праймеріз республіканців у штаті Іллінойс 4 січня, він «неправдиво присягнувся», що має «юридичну кваліфікацію» знову балотуватися в президенти, оскільки Верховний суд Колорадо вже постановив, що його «визнали причетним до повстання».

В Іллінойсі праймеріз пройдуть 19 березня. Дострокове голосування триває вже зараз. Поки що імʼя Трампа залишається у бюлетенях, а Трейсі Портер відклала своє рішення до пʼятниці, очікуючи, що кампанія Трампа оскаржить його.

За словами судді, її рішення залишиться в силі, навіть якщо Верховний суд США винесе рішення, яке «суперечить» рішенням у справі в Колорадо, де вищий суд штату також постановив, що Трамп позбавлений права знову обіймати посаду президента через його поведінку 6 січня 2021 року.