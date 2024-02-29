Суд в американському штаті Іллінойс заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз республіканців у штаті. Усе через причетність Трампа до штурму Капітолія в січні 2021 року.

Про це пише Reuters.

Суддя Трейсі Портер скасувала рішення виборчої комісії штату, яка допустила Трампа до участі у виборах. Суд постановив, що Трамп втратив право обіймати державну посаду на підставі положення Конституції США, яке забороняє займати посади, якщо людина брала участь у заколоті після попереднього складання присяги США. Ідеться про 14-ту поправку.

Водночас суддя Портер відклала виконання цього рішення на кілька днів, надавши Трампу можливість подати апеляцію до суду вищої інстанції. Первинні вибори в Іллінойсі відбудуться 19 березня.

Представник Дональда Трампа звинуватив суддю в політичній упередженості, рішення будуть оскаржувати.

Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня. Експрезидент оскаржував рішення обох штатів.