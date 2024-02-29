Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі

Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру за заклики вірян до релігійної ненависті, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах у соцмережах — це підтвердила судово-лінгвістична експертиза. Дії клірика могли формувати передумови до міжконфесійної ворожнечі.

СБУ

СБУ повідомила священнослужителю про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

СБУ і не вказує імʼя підозрюваного, але Сумську єпархію УПЦ МП очолює митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (Євген Гутченко).