Сили оборони збили ще два винищувачі Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках

Українські військові знищили ще два російських винищувачі Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Літаки ліквідували близько девʼятої ранку. Також вночі військові знищили ще один російський винищувач Су-34, тобто збили три літаки за добу.

Загалом це вже десятий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.