Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34 на сході

Повітряні сили ЗСУ вночі 29 лютого знищили ще один російський бомбардувальник-винищувач Су-34. Літак збили на Східному напрямку.
Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.
«Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день зі втратою чергового літака», — прокоментував Олещук.
Це вже восьмий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі.