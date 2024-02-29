Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34 на сході

Повітряні сили ЗСУ вночі 29 лютого знищили ще один російський бомбардувальник-винищувач Су-34. Літак збили на Східному напрямку.

Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

«Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день зі втратою чергового літака», — прокоментував Олещук.

Це вже восьмий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.