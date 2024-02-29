ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в Оленівці. Попередньо, ліквідовані 19 загарбників

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, загинули 19 окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу. Ще 12 окупантів поранені, серед них командир підрозділу.