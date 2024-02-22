ЗСУ підтвердили удар по полігону на Херсонщині і загибель до 60 загарбників

Українська артилерія 21 лютого вдарила по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Загинули до 60 загарбників.

Цю інформацію підтвердила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передають «Радіо Свобода» і «Київ24».

«Був не один вибух: тричі повторили — для закріплення. Там [на полігоні] дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, які вони казали, [село] Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки», — сказала Гуменюк.

За попередніми даними, під удар потрапило і командування росіян. Втрати і наслідки ще уточнюються.

OSINT-спільнота, блогери і проєкт DeepState вранці 22 лютого опублікували відео обстрілу. Стверджується, що подія сталась поблизу села Подо-Калинівка (Херсонщина). На полігоні зібрали бійців 328 десантно-штурмового полку і 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти.