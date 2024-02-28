У Гані підтримали законопроєкт про увʼязнення тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТК+

Парламент західноафриканської країни Гани ухвалив новий законопроєкт, який передбачає покарання у вигляді увʼязнення на строк до трьох років для будь-кого, кого визнали винним у ідентифікації себе як частини спільноти ЛГБТК+.

Про це пише BBC.

Законопроєкт також передбачає максимальний пʼятирічний термін увʼязнення за створення або фінансування груп ЛГБТК+. Законодавці Гани виступили проти того, щоб замінити тюремне увʼязнення на громадські роботи та консультації.

Тепер справа за президентом — він має підписати закон, щоб він набув чинності. Нана Акуфо-Аддо заявляв, що зробить це, якщо цього хотітиме більшість громадян Гани.

Наразі в Гані вже заборонений одностатевий секс. Закон передбачає три роки вʼязниці за це.

Активісти вважають, що тепер у Гані розпочнеться справжнє полювання на відьом, а точніше на членів спільноти ЛГБТК+ та тих, хто виступає за їхні права.