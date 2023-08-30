У Нігерії поліція навідалася на гей-весілля. Заарештовані понад 200 людей

Нігерійська поліція заарештувала понад 200 людей на весіллі в понеділок 28 серпня. Представник поліції південного штату Дельта повідомив журналістам, що 67 людей притягнуть до відповідальності за «нібито проведення та відвідування церемонії одностатевого весілля».

Про це пише CNN.

Це один з наймасовіших за останні роки арештів, який спрямований проти ЛГБТ-спільноти країни.

CNN зазначають, що представник поліції назвав подію «злом» і сказав, що Нігерія не може копіювати західний світ. Натомість підозрювані кажуть, що працюють моделями та модельєрами та не мають жодного стосунку до ЛГБТ-спільноти.

У Нігерії одностатеві стосунки криміналізовані, а її Кримінальний кодекс передбачає покарання до 14 років увʼязнення за вступ в одностатевий шлюб.