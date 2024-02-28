Бельгія профінансує закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Бельгія профінансує чеську ініціативу закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи.
Про це у Twitter (X) заявив бельгійський премʼєр Александр де Кроо.
За його словами, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.
«Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить, — більше зброї для захисту від російського агресора», — зазначив він.
- Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи. На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може може поставити їх Україні за «лічені тижні», проте шукатиме для цього фінансування. Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб будь-які кошти ЄС, витрачені на озброєння України, інвестували в європейське оборонне виробництво. Так хотіли розширити обмежені виробничі можливості континенту.