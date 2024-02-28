Поліція Польщі підтвердила, що затримувала журналіста УП Михайла Ткача

У Польщі на кордоні з Білоруссю 27 лютого польські правоохоронці затримали на кілька годин журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом з його оператором.
Увечері на сторінці поліції Підляського воєводства зʼявилося коротке повідомлення. У ньому правоохоронці заявили, начебто інформація про затримання журналіста з України є неправдивою.
Згодом поліція спростувала свою заяву. Правоохоронці заявили, що вжили заходів, щоб встановити особи людей — мається на увазі Михайло Ткач та його оператор, бо їхня присутність у прикордонній зоні стурбувало мешканців. Після встановлення осіб їх відпустили
У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що він втрутився у справу затриманого журналіста: «Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це, щоб це не виявилися провокатори. Справу швидко вирішили».
- Журналісти знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю. Згодом їх затримали поліцейські та відвезли в комендатуру, обшукали й допитали — Ткач і оператор пробули в комендатурі щонайменше 4 години. Увесь цей час журналістам не дозволяли ні з ким звʼязуватися. Їм повернули речі й відпустили, але виявилось, що частину відзнятого матеріалу видалили.