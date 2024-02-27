У Польщі затримали журналіста УП Михайла Ткача. Він знімав матеріал про торгівлю Варшави з росією

У Польщі на кордоні з Білоруссю польські правоохоронці затримали на кілька годин журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом із його оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на слова Ткача.

Журналіст розповів, що їх затримали поліцейські і відвезли в комендатуру. Поліцейським показали документи і журналістські посвідчення, але вони «почали хапати камери і обшукувати машину». Усі речі, за словами Ткача, повикидали на капот. Всі картки памʼяті з камер, телефони і документи забрали. Потім їх допитували представники спецслужби.

«На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти, і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з росії і Білорусі в Польщу. Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою», — розповів Ткач.

У підсумку його та оператора протримали в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили після дозволу «згори». Увесь цей час журналістам не дозволили ні з ким звʼязатися. Їм повернули речі, але виявилось, що частину відзнятого матеріалу видалили.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва обурена вчинком польських правоохоронців.

«Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість», — заявила вона.